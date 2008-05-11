Необходимо скрыть страницу(ы) на html php или отдельную папку от поисковых систем Яндекс Рамблер, Гугл и др. (только для поисковиков) При этом, при посещении ботом, ему выдавалась ошибка, нет страницы, а если откроет юзер, ...
Скрипт приема оплаты на сайте через Robox
Необходима система приема платежей на сайте через мерчант Roboxchange.
Приницип работы:
Пользователь заходит на страницу payment.php.
Там форма:
Введите свой номер договора.
Введите сумму, которую Вы хотите положить на счет.
И кнопка "Оплатить". При нажатии на кнопку скрипт проверяет следующее:
- оба поля не должны быть пустыми
- поле "номер договора" должно содержать ровно 7 цифр.
- в поле "номер договора" не должно быть букв и других символов, только цифры.
- сумма должна быть больше 100 рублей.
- в поле "сумма" должны быть только цифры, никаких других символов и букв, в том числе и знаков препинания.
Если что-то введено не верно, то опять появляется та же форма, сверху появляется текст ошибки и при этом введенные ранее данные остаются на своих местах и никуда не исчезают!!!
Если же все проверки пройдены удачно, то скрипт делает следующее:
Поле "сумма" преобразовывает до вида 100.00, т.е. 100 рублей 00 копеек. Разделитель "точка".
Затем коннектися к БД, и вставляет в таблицу следующие данные:
- порядковый номер операции (счетчик полей из БД)
- сумма к оплате
- номер договора
- дата формирования счета в формате 10.05.2008 21:13:46, т.е. дд.мм.гггг чч.мм.сс
- статус операции (0 - значит не проведена)
После этого он берет номер этой операции (из БД куда он это вставил) и отправляет пользователя на сайт ROBOX
При этом в качестве номера счета он передает вот этот порядковый номер операции из БД. Ну и сумму в виде 100.00.
Теперь скрипт приема результата оплаты от ROBOX: называется он payokRobox.php
Согласно требованиям документации Robox он принимает данные о проведенной оплате, коннектися к БД, по полученному номеру счета (от Robox) вытягивает из БД информацию о платеже, сверяет сумму из БД и сумму пришедшую от Robox, сверяет контрольную подпись. Если все верно, то скрипт опять коннектися к БД и у данного платежа (номер счета пришедший от Robox = номер строчки в БД) ставит в поле статус 1 (т.е. платеж совершен) и обновляет поле "дата" на текущую опять в том же формате дд.мм.гггг чч.мм.сс
Все. Да, а в ответе скрипт Робоксу отдает OKNNN, где NNN - это номер счета (согласно документации). Отдает просто выводом.
Если же что-то несовпадает (контрольная подпись или сумма), то скрипт отдает Робоксу ERROR, а мне на е-майл пишет письмо вида "Не совпала контрольная подпись (не совпала сумма) от NNNN, сумма XXX" где NNN это номер договора (не номер счета, а номер договора по этому счету, XXX - сумма, тоже из БД). при этом статус платежа и дату не меняет.
Теперь скрипт админки:
Лежит в папке adminpay
При входе спрашивает логин и пароль, я ввожу и появляется табличка, которая формируется из всех строчек таблицы БД, у которых статус платежа равен 1 (оплачено):
| 12 | Номер договора: 1761259 | Сумма: 100.00 | 10.05.2008 21:13:46 | Оплачено, не проведено | Провести>> |
Где, 12 - номер счета (номер строчки из БД)
второе и третье поле думаю понятно
10.05.2008 21:13:46 - дата из таблицы
Оплачено, не проведено - это означает, что статус у платежа 1
Провести>> - ссылка. При нажатии на которую у платежа меняется статус на 2 (т.е. платеж проведен и про него можно забыть). При нажатии на ссылку страница перегружается и просто пропадает строчка у которой я нажал на ссылку.
Вверху выпадающее меню или просто меню, в нем:
- показать не оплаченные (при этом показываются все платежи со статусом 0)
- показать оплаченные (при этом показываются все платежи со статусом 1)
- показать проведенные (при этом показываются все платежи со статусом 2)
Формат таблицы такой же:
- для неоплаченных:
| 12 | Номер договора: 1761259 | Сумма: 100.00 | 10.05.2008 21:13:46 | Не оплачено | Провести>> |
- для проведенных:
| 12 | Номер договора: 1761259 | Сумма: 100.00 | 10.05.2008 21:13:46 | Оплачено, проведено | Провести>> |
Все. Жду стоимость работы и примерные сроки.
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