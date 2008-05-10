zoker

Максим Мартынов zoker

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рекламный баннер "бесплатная доставка"

    Для сайта xkshop.ru надо сделать 2 вида баннеров. Первый для главной страницы. (вместо текущего баннера о скидке в 1%) Второй вид баннера для внутренней страницы слева. Вместо такого же баннера, другого размера. Смысл акции: При заказе доставки определенной ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин кальянов под ключ

    Требуется создать интернет магазин кальянов под ключ. Требования: 1. Быстрое обновление наличия товаров и их цена через загрузку файла xls 2. Несколько стадий оформления заказа с регистрацией и без. 3. Клиентский раздел. (история заказов/оплата/...) 4. База клиентов информацией о ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переделка интернет магазина кальянов под ключ

    Требуется: Новый дизайн и скорее всего новый движок, который был бы более адаптирован для поисковиков. Обратите внимание, что у сайта 2 региональных подразделения...  По сути функции должны быть примерно такие же как и сейчас. Легкое добавление магазинов ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется редизайн простого сайта

    $100

    Здравствуйте, требуется редизайн сайта http://spina-nn.ru/ много менять сильно не обязательно, но Вашу дизайнерскую мысль хотелось бы видеть. Причина редизайна это смена цветов компании. Если сотрудничество успешно состоится, то буду рад и дальшейшему сотрудничеству.

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дорисовать баннер

    $50

    Требуется дорисовать баннер, который начала рисовать компания, которая должна была печатать его, но ситуация сложилась так что дорисовывать баннер она не может. То что они уже сделали прикрепляю к заданию. Осталось внести некоторые правки к ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Дано: интернет магазин кальянов hochukalyan.ru Предыстория: Сейчас мы добавляем сферу продаж в виде бижутерии и аксессуаров. По этому требуется создать новый сайт. Новый (измененный) бренд hochu.me Задача: Сайт должен с главной страницы предлагать выбор что мы хотим Кальяны или Бижутерию ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется статичный баннер

    Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать серию баннеров

    Здравствуйте, нужен человек, который создаст серию баннеров разных размеров: 468х60 - 3 шт. 100x100 - 2 шт. 88x31 - 1 шт. 200x200 - 1 шт. Возможно потребуется еще пара баннеров других размеров. Прошу оценивать этот объем работы. Приветсвуется у ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 2 баннера на сайт салона красоты

    $50

    Должно быть 2 баннера занимающих полную ширину сайта высота примерно 100-150 пикселей. Баннеры основываются каждый на своей картинке. Жду цену и срок.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Раскрутка группы.

    Требуется раскрутка группы VK http://vk.com/hochukalyan_ru Требуются пользователи из Нижнего Новгорода. Возвраст 18+ Кто что предложит? Реклама под меню не подходит.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Интернет магазин кальянов под ключ
Благодарим за доверие и сотрудничество! Максим - отличный клиент, своевременная оплата с точностью до определенного часа, практически 24 часа в сети и качественное построение задач. Будем рады сотрудничать и далее!
Спасибо большое Давиду за отличную работу. Где-то я не совсем правильно описывал что хотел бы видеть, но мне всегда шли на встречу. Обязательно будем работать еще.
Ответный отзыв
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки.
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. всегда на связи
Отлично поработали, хоть я и со сроками занятул из-за занятости, но результаты получал быстро после нужных правок. Александру спасибо.
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
10 лет назад
2 баннера на сайт салона красоты
Понравилось работать с Максимом. Четкое задание, адекватное общение и нет проблем с оплатой.
Работа выполнена на свои деньги.
Ответный отзыв
Melissa
Юлия 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$260
5 баллов
10 лет назад
Дизайн для сайта певца
Оплаты ждала несколько месяцев. То Максим пропадал из связи, то певец в командировке. После того как он вернулся мне предложили не всю сумму за дизайн о которой договаривались ссылаясь на разные выдуманные причины.
Работа была сделана. Но стоимость явно завышена. Качество дизайна за указанные средства соответсвует совсем другому уровню.
Ответный отзыв
kokalola
Ирина 
38 летЛитва
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется дорисовать баннер
Очень рекомендую Максима как заказчика! Четко поставленные задачи, своевременные комментарии, оплата без промедления. Приятно общаться и работать, удачи Вам и успехов!
Ирина показала себя профессионалом в своей области и сделала все как надо. Мне даже не пришлось ей говорить требования полиграфических компаний, она их и так знала и соблюдала при сдаче проекта. На днях дам еще проект и обязательно поработаем.
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