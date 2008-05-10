Добрый день. Требуется создать приложение как "easternjoy" ТЗ в приложении
Максим Мартынов zokerzoker
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется проект фирменного стиля. Нужно: Логотип фирменные цвета шрифты Компания занимается розничными продажами в онлайн и оффлайн.Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сайта xkshop.ru надо сделать 2 вида баннеров. Первый для главной страницы. (вместо текущего баннера о скидке в 1%) Второй вид баннера для внутренней страницы слева. Вместо такого же баннера, другого размера. Смысл акции: При заказе доставки определенной ...Баннеры12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработка дизайна для коробки от кальянной чашки. Размеры 11 см высота. Основание 8.5×8.5Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать интернет магазин кальянов под ключ. Требования: 1. Быстрое обновление наличия товаров и их цена через загрузку файла xls 2. Несколько стадий оформления заказа с регистрацией и без. 3. Клиентский раздел. (история заказов/оплата/...) 4. База клиентов информацией о ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется: Новый дизайн и скорее всего новый движок, который был бы более адаптирован для поисковиков. Обратите внимание, что у сайта 2 региональных подразделения... По сути функции должны быть примерно такие же как и сейчас. Легкое добавление магазинов ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Для компании занимающейся кальянами требуется разработка дизайна именных визиток.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка дизайна дисконтной карты для магазина кальянов. Дизайн в стиле сайта hochukalyan.ruДизайн продукции22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется редизайн сайта http://spina-nn.ru/ много менять сильно не обязательно, но Вашу дизайнерскую мысль хотелось бы видеть. Причина редизайна это смена цветов компании. Если сотрудничество успешно состоится, то буду рад и дальшейшему сотрудничеству.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется дорисовать баннер, который начала рисовать компания, которая должна была печатать его, но ситуация сложилась так что дорисовывать баннер она не может. То что они уже сделали прикрепляю к заданию. Осталось внести некоторые правки к ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужна верстка сайта http://s52.radikal.ru/i137/1403/89/679f1bf7968e.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1403/19/416e0dc6655d.jpgHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется дизайн для сайта, по очистке емкостей. Ничего сложного делать не нужно. Дизайн должен быть расчитан всего под 2-3 страницы.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Дано: интернет магазин кальянов hochukalyan.ru Предыстория: Сейчас мы добавляем сферу продаж в виде бижутерии и аксессуаров. По этому требуется создать новый сайт. Новый (измененный) бренд hochu.me Задача: Сайт должен с главной страницы предлагать выбор что мы хотим Кальяны или Бижутерию ...Закрыт10 лет назад
Срочно требуется создание баннера Размером 288 на 378 Статика для слайдера. Если Вы не готовы сделать "сейчас", то заявки не присылайте.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, нужен человек, который создаст серию баннеров разных размеров: 468х60 - 3 шт. 100x100 - 2 шт. 88x31 - 1 шт. 200x200 - 1 шт. Возможно потребуется еще пара баннеров других размеров. Прошу оценивать этот объем работы. Приветсвуется у ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Молодой компании занимающейся продажей цветов нужен дизайн интернет магазина. Жду Ваши предложения по цене.Завершен10 лет назад
- $50
Должно быть 2 баннера занимающих полную ширину сайта высота примерно 100-150 пикселей. Баннеры основываются каждый на своей картинке. Жду цену и срок.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать дизайн по требованиям, предоставленным заказчиком. Жду предложений по цене и срокам.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется создание макета для пакета размером 30х40 На пакете должен быть логотип, адрес сайта. Одним цветом. Стиль hochukalyan.ruДизайн продукции14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется раскрутка группы VK http://vk.com/hochukalyan_ru Требуются пользователи из Нижнего Новгорода. Возвраст 18+ Кто что предложит? Реклама под меню не подходит.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад