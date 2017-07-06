Приложение для магазина.

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок172 просмотра
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Добрый день. Требуется создать приложение как "easternjoy"

ТЗ в приложении

6 лет назад
zoker
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад