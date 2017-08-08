Андройд приложение

https://git.mob-dev.fr/Schoumi/Goblim - прописать свой сервер и "натянуть" свой дизайн https://github.com/onetimesecret/onetimesecret-app - аналогичная задача. При возможности, объеденить эти две софтины (их функционал) в одну нативную программу.
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Приложение "Мегафон". Две кнопки. вкл и выкл. Говоришь в тел и звук транслирует динамик. дизайн есть
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