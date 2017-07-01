[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...
Изменить приложение с исходным кодом под некоторые нужды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://git.mob-dev.fr/Schoumi/Goblim - прописать свой сервер и "натянуть" свой дизайн
https://github.com/onetimesecret/onetimesecret-app - аналогичная задача.
При возможности, объеденить эти две софтины (их функционал) в одну нативную программу.
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