Разработка API с использованием NodeJS, Express, Socket.IO и тестов.

Мы ищем помощника для создания API мобильного приложения. API будет взаимодействовать с другими подсистемами (notification server, backend), детальная схема и архитектура приложения будет предоставлена кандидату. Для выполнения этого проекта, исполнитель должне владеть следующими технологиями:

NodeJS

Exress

Socket IO

Node-IPC - Для коммуникации между двумя и больше потоками приложени (Не обьязательно знать, библиотека простая)

Для контроля разработки мы будем использовать TeamWork, GIT. Каждый день нужно пушить код в репозиторий.

Код должен быть задокументирован, паралельно с разработкой нужно выделять время на создание докумантации (если знаете англ это большой плюс).

Проект должен быть покрыт текстами, по этому мы используем TDD (Test Driven Development) для написания кода.

Если Вы считаете что сможете справиться с этим проектом - оставляйте заявки.