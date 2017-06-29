Разработка API с использованием NodeJS, Express, Socket.IO и тестов.

$3000
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Мы ищем помощника для создания API мобильного приложения. API будет взаимодействовать с другими подсистемами (notification server, backend), детальная схема и архитектура приложения будет предоставлена кандидату. Для выполнения этого проекта, исполнитель должне владеть следующими технологиями:

  • NodeJS
  • Exress
  • Socket IO
  • Node-IPC - Для коммуникации между двумя и больше потоками приложени (Не обьязательно знать, библиотека простая)
Для контроля разработки мы будем использовать TeamWork, GIT.  Каждый день нужно пушить код в репозиторий.

Код должен быть задокументирован, паралельно с разработкой нужно выделять время на создание докумантации (если знаете англ это большой плюс).

Проект должен быть покрыт текстами, по этому мы используем TDD (Test Driven Development) для написания кода.

Если Вы считаете что сможете справиться с этим проектом - оставляйте заявки.

6 лет назад
serkous
Сергей 
29 летСША
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
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