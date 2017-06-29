[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...
Разработка API с использованием NodeJS, Express, Socket.IO и тестов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем помощника для создания API мобильного приложения. API будет взаимодействовать с другими подсистемами (notification server, backend), детальная схема и архитектура приложения будет предоставлена кандидату. Для выполнения этого проекта, исполнитель должне владеть следующими технологиями:
- NodeJS
- Exress
- Socket IO
- Node-IPC - Для коммуникации между двумя и больше потоками приложени (Не обьязательно знать, библиотека простая)
Код должен быть задокументирован, паралельно с разработкой нужно выделять время на создание докумантации (если знаете англ это большой плюс).
Проект должен быть покрыт текстами, по этому мы используем TDD (Test Driven Development) для написания кода.
Если Вы считаете что сможете справиться с этим проектом - оставляйте заявки.
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