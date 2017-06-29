Драйвер на экран для cubieboard на Андроид

Требуется помощь по установке (или настройке script.fex) драйвера на CubieBoard (allwinner a10), для отображения системы Android на дисплее HVGA 480x320.

Экран имеет паралельный интерфейс, контроллер HX8357-B, в описании на script.fex так же указана поддержка некоторых паралельных интерфейсов, возможно нужно просто правильно настроить...

Так же нужна будет помощь реализации кнопок, что бы Андроидом можно было управлять с кнопок (джойстиком), без сенсора.

Или возможно подключение другого недорогого дисплея примерно таких размеров с сенсором