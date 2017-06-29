Драйвер на экран для cubieboard на Андроид

[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...
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Требуется помощь по установке (или настройке script.fex) драйвера на CubieBoard (allwinner a10), для отображения системы Android на дисплее HVGA 480x320.
Экран имеет паралельный интерфейс, контроллер HX8357-B, в описании на script.fex так же указана поддержка некоторых паралельных интерфейсов, возможно нужно просто правильно настроить...
Так же нужна будет помощь реализации кнопок, что бы Андроидом можно было управлять с кнопок (джойстиком), без сенсора.
Или возможно подключение другого недорогого дисплея примерно таких размеров с сенсором
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