Драйвер на экран для cubieboard на Андроид

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Требуется помощь по установке (или настройке script.fex) драйвера на CubieBoard (allwinner a10), для отображения системы Android на дисплее HVGA 480x320.

Экран имеет паралельный интерфейс, контроллер HX8357-B, в описании на script.fex так же указана поддержка некоторых паралельных интерфейсов, возможно нужно просто правильно настроить...

Так же нужна будет помощь реализации кнопок, что бы Андроидом можно было управлять с кнопок (джойстиком), без сенсора. 

Или возможно подключение другого недорогого дисплея примерно таких размеров с сенсором

6 лет назад
bur_atr
Игор 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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