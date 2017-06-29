[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...
Создание приложения для помощи людям на IOS и Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим сосздать приложения для помощи людям в екстреных и обычных ситуациях примеры похожих проектов -
https://m.appclub.ua/ru/android/cat/health/19193_persa-mobilna-dopomoga/
ТЗ - по приложению Helper - помощь людям в момент нужды
- Хелпер - это человек или организация людей которые помогают другим людям в экстренной ситуации или в ситуации помощи(догоспитальной или медицинской помощи или просто помощью)
- Приложение с помощью которого можно по геолокации определить нахождения человека и вызвать к нему людей или организаций для оказания помощи
- кнока - хепл - при нажатии вызывается 103 автоматически
- также в настройках можно поставить чтобы кроме 103 еще вызывались ближайшие частные скорые, ближайшие подготовленные зарегистрированы волонтеры, ближайшие неподготовленные зарегистрированы волонтеры, родные и близкие друзья.
- форма регистрации в приложении через соц. сети
- форма верификации человека на паспортные данные с модерацией
- мессенджер в приложении с помощью которого можно общаться, создавать группы с участниками проекта и хелперами
- система голосования людей через аккаунт или через соц сети - по примеру бла бла кар, каучсерфинг для избежания мошенничества и не добропорядочного поведения
- система оповещения хелперов для быстрого реагирования и определения по геолокации как соединить хелпера и пострадавшего
- каталоги информации о оказания первой помощи с инфографикой и илюстрациями и с екстреным телефоном консультации которые при нажатии автоматом набирается и по желанию зарегистрированного пользователя это могут быть: ближайшие хелперы, 103, родные, группы и страницы в соц сетях и мессенджерах(база постоянно будет пополняться нами) и др.
- удобная форма модерации для не программистов и админ часть
- Наличие личного кабинета с регалиями, рейтингом и предлагающиеся проектами по помощи
- возможность подгрузки информации видео, аудио и даже связь с хелперами и службами 103 без подключения к интернету
- возможно включения кнопки хелп без включения смартфона - например на нажатии кнопки на смартфоне энного количества раз для автоматического вызова
- Чат результатов работы, с комментариями и опытом
- подвязка всевозможных соц сетей без ограничения с целью подвязки хелпера и с целью получения его данных
- система оповещения хепл автоматическая не только 103,
- Возможность вызова только хелперов отдельной кнопкой - в случаях не экстренной помощи и других случаях
- дизайн максимально простой весь акцент на контент
- адресная карта всех ближайших пунктов помощи: больниц, скорых, частных клиник с ихними данными и временем работы автоматическим набором таковых
- подсоединение частных волонтерских организаций и систем как хелперов для взаимодействия
- функция оповещения - пример фейсбук если кто то пишет или группа или нужен хелп - помощь
- при скачивании приложения - чтобы требовались разрешения: местоположения, телефон, фото/видео, данные о вай фай подключении, лист ответственности что мы ее не несем и он под это подписывается
- каталоги всевозможных случаев, происшествий и как правильно вести себя в этой ситуации с видеороликами и текстовыми рекомендациями
- есть возможность поиска случаев, учреждений
- приложение должно быть на - рус, укр, англ
- Интересуют сроки такой разработки, есть ли у вас готовые решения, и конечно цена, сразу скажу проект социальный для помощи людям поэтому ожидаем от вас максимально лояльную цену, Спасибо Алексей Громадський Хаб
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