Мобильное игровое приложение.

Как преимущество - исполнитель проживающий в Киеве, предпочитаю личный контакт в работе.

Мобильное приложение с возможносью играть с другими игроками онлайн из серии "Камень, ножницы, бумага" (есть реальный пример). Любой игрок делает запрос на "батл" и всем у кого установлено Приложение приходит уведомление о предлагаемой битве, кто первый откликнется с тем и играет. Обязательно прописать Бота, который будет играть (делает хода рамдомно), если в течение определённого времени никто не откликнется. Также прописать действия Бота (или нескольких), который будет играть (вызывать на "батл") при низкой активности реальных игроков, таким образом делаю игру "живой". Есть три цвета - красный, синий и зеленый. Первый игрок загадывает цвет, который его противник должен угадать. Потом они меняются. После трех раундов приложение сообщает исход битвы и заработанные очки, по определённому алгоритму , допустим за игру как таковую 1 очко, за ничью 2, за победу 3...

В отдельном окне можно посмотреть свою статистику, а также сравнить себя с другими.

Соответствие задуманному игровому функционалу - детально заказчик доведёт

Ведение учета битв игрока

Сравнение своего игрового рейтинга с рейтингами остальных игроков

Определение ежемесячных (или другой устанавливаемый период времени) победителей, согласно рейтингу битв

Рассылка уведомлений всем у кого установлено Приложение - например "Сечас Max победил Leo" или "За игру сегодня двойные очки" - и/или другие мотивирующие игроков на активность...

Изначальная регистрация участников в игре - Ник, ФИО, почта, город и/или другие.ю. согласие с условиями, я не робот и пр...

Возможность расширения функционала и интеграция с основным сайтом

Дизайн минималистичен, лёгкий

Публикация списка Победителей прошлых периодов

Публикация списка Призов

Прочие детали по ходу