Приложение  на  андроид\иос

Есть проект, который базирован на исходниках https://github.com/zxing/zxing и который писался в 2013 году. Скачал свежую Android Studio и не могу скомпилировать то, что без проблем компилировалось несколько лет назад. Требуется через тимвьювер зайти и настроить(решить проблемы с зависимостями, ...