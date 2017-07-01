Разработка приложения iOS Android

Добрый день фриланс!

Необходимо разработать приложения (с нуля, нет ничего, ни дизайна, ни сервера) под обе платформы iOS и Android.

Вкратце суть проекта. Проект не для всей аудитории, только для заинтересованной (коллекционеры-на данном этапе только одно направление "марки"). Дизайн простой. По функционалу:

Бесплатный акк:

- авторизация (соц сети, логин-пароль через почту);

- поиск по каталогу(по наименованию лота, по городу);

- возможность добавить в каталог лот (фото, описание);

Платный акк:

Все то-же, что и в предыдущем + возможность отправить личное сообщение владельцу того или иного лота, общий чат.

Более подробное ТЗ вышлю понравившемся кандидатам.

Критерий отбора кандидатов: наличие подобных проектов (портфолио либо ссылка), стоимость и сроки.