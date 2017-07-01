Разработка мобильно приложения под iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Простое приложение для заказа еды. 

Примерный функционал:

- Логин (с ролями пользователя Гость/Покупатель/Партнер) / Регистрация

- Первое знакомство (слайдер с несколькими картинка описания работы)

- Автоматическое определение / ввод геолокации

-  Непосредственно список Блюд/Товаров

- Поиск по карте

- Фильтр по ключевым слова / расстоянию / атрибутам

- Организованный back-end для добавления товаром и т.д.

Прототипы есть, ТЗ есть. Осталась разработка. 

AndroidiOS
6 лет назад
guest_14990729906815
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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