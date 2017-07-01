Разработка мобильно приложения под iOS и Android

[i]Приложение частично готово. Нужно дополнить/изменить дизайн(материалы буду предоставлены), все остальное, если проще, можно переписать с нуля, возможно под firebase, а не[/i][i] [/i][url=https://contentful.com/][i]contentful.com[/i][/url][i]. [/i] [b][i]Крайний срок реализации 15 августа 2017[/i][/b] [i]Дальше возможна мелкая доделка за дополнительную плату.[/i] [i]Понимаю, что при более ...