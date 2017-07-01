Разработка мобильного приложения

Добрый день фриланс! Необходимо разработать приложения (с нуля, нет ничего, ни дизайна, ни сервера) под обе платформы iOS и Android. Вкратце суть проекта. Проект не для всей аудитории, только для заинтересованной (коллекционеры-на данном этапе только одно направление ...