Внести правки в самописное приложение под андроид

Необходимо в действующем самописном приложении:

1. Переоформить дизайн (расположение элементов, их размеры, их оформление).

2. Реализовать удаление отдельных смс-сообщений из журнала исходящих смс.

Возможны еще мелкие правки. Если будут - то за доп.оплату.

В наличии только текущий апк. Есть все исходники, но очень старые (после них было много существенных правок).

Все делается под андроид 5 и выше.

Сроки не горят, но не затягивать. Жду разумных предложений.

Оплата по факту готовности наЯденьги или карту сбера.