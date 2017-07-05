Мессенджер

$1500
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Предоплаты нет
  • Версии iOS + Web
  • Интеграция с БД 1С (в наличии)
  • Модуль администрирования
  • Оплата поэтапная по факту
6 лет назад
igorledogorov
Игорь 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад