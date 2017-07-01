Разработка приложения для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Нужно приложения для детского магазина. Приложения должно быть понятное как и для покупателя ,так и для работка который будет возмещать товар, и перенимать заказы. В переложении должен быть личный кабинет. Можно еще привязку к интернет магазину (интернет магазин имеется). Когда человек заказывает товар чтобы он мог оплатить картой или интернет кошельком, еще чтобы мог пользоваться промокодом.   

AndroidiOS
6 лет назад
stas_17
23 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад