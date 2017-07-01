Подписать приложение с помощью terminal на macbook.

https://git.mob-dev.fr/Schoumi/Goblim - прописать свой сервер и "натянуть" свой дизайн https://github.com/onetimesecret/onetimesecret-app - аналогичная задача. При возможности, объеденить эти две софтины (их функционал) в одну нативную программу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно помочь с подписью сертификатом разработчика приложения для iPhone через терминал.
Предоставить последовательные команды для подписи приложения. Ответить на вопросы по подписи, если они появятся в процессе.
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