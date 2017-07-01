Подписать приложение с помощью terminal на macbook.

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки231 просмотр
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Нужно помочь с подписью сертификатом разработчика приложения для  iPhone через терминал. 

Предоставить последовательные команды для подписи приложения. Ответить на вопросы по подписи, если они появятся в процессе. 

6 лет назад
kozzzyaba
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад