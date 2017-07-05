Доработать приложение на Андройд

Требуется доработать приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.retarcorp.holyword

Приложение берет данные из txt файлов с сайта и получает их в заданное время:

http://www.dobroe24.ru/out/cites.txt

http://www.dobroe24.ru/out/about.html

Что нужно сделать:

1. Возможность рассылать не только текст в цитатах, но и картинки. Картинки должны кэшироваться в приложении для доступа без интернета (в http://www.dobroe24.ru/out/cites.txt будет добавляться URL по которой приложение и будет загружать картинку). Т.е. добавляем ссылку в веб форму, а приложение по ссылке загружает картинку и ставит ее определенного размера.

2. Создать возможность перелистывать (еще и свайпом пальцем) цитаты по горизонтали от цитаты к цитате, от дня к дню. Сначала листаются цитаты в дне, а потом переходит к следующему дню и цитаты там листаются и т.д.

3. Залить фон на в приложении (пример в картинке 1). Текстура дана (540) и ее нужно везде замостить.

4. Возможность создавать гиперссылки в отправляемых цитатах. То есть в полученной цитате будет гиперссылка, пройдя по которой, попадаешь туда, куда эта ссылка тебя отправляет в браузере.

5. Добавить новый раздел "Поездки с Добрым Словом" (аналог "О нас"). Для добавления в этот раздел текста с картинками создать окошко наподобие окошка раздела "О нас". В раздел "О нас" и "Поездки с Добрым Словом" поместить не только текст, но и картинку (помещается ссылка на картинку, а приложение ее загружает). Картинка должна храниться в приложении и работать без интернета.

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