В приложении организовать сохранение инфы в бд + отчет из такой инфы

Имеется действующее приложение. Отправляет смс. Такие смс составляются путем ручного выбора параметров в приложении. Параметры берутся из екселевского файла.

Необходимо организовать сохранение инфы (набора параметров) из отправленных смс в бд (или екселевский файл). И далее на основе такой сохраненной инфы формировать екселевский файл-отчет.

Дополнительно в приложении надо переоформить дизайн (расположение элементов, их размеры и оформление).

Имеется апк и исходники. Все правки надо сделать под андроид 5+.

Сроки не горят, но не затягивать. Жду разумных предложений.

Оплата по факту готовности на Яденьги или карту сбера.