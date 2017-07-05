Необходимо разработать моб.приложение и развестить его в сторах iOS и Android. Приложение очень простое, это боковое меню, которое выводит адаптивы с сайта. ТЗ в приложении. Срок 1-2 недели, в зависимости от ваших умений. От вас стоимость, нюансы, особенности, комментарии ...
В приложении организовать сохранение инфы в бд + отчет из такой инфы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется действующее приложение. Отправляет смс. Такие смс составляются путем ручного выбора параметров в приложении. Параметры берутся из екселевского файла.
Необходимо организовать сохранение инфы (набора параметров) из отправленных смс в бд (или екселевский файл). И далее на основе такой сохраненной инфы формировать екселевский файл-отчет.
Дополнительно в приложении надо переоформить дизайн (расположение элементов, их размеры и оформление).
Имеется апк и исходники. Все правки надо сделать под андроид 5+.
Сроки не горят, но не затягивать. Жду разумных предложений.
Оплата по факту готовности на Яденьги или карту сбера.
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