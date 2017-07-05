Мобильное приложение на Xamarin/Cordova браузерного типа

Необходимо разработать моб.приложение и развестить его в сторах iOS и Android.

Приложение очень простое, это боковое меню, которое выводит адаптивы с сайта.

ТЗ в приложении.

Срок 1-2 недели, в зависимости от ваших умений.

От вас стоимость, нюансы, особенности, комментарии по пушам и т.д.

В дальнейшем понадобиться дополнительная работа над этим приложением, внедрение нативных разделов и т.д. Но пока нужно сделать то что в ТЗ, бета-версия так сказать.