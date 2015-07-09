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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
8 лет назад
Результат работы выше ожиданий. Отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
8 лет назад
Все отлично, профессионально, качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое задание, оплата в срок. Быстрая обратная связь. Сотрудничеством осталась довольна.
$50
10 баллов
8 лет назад
Умничка! Сделала аккуратно, раньше срока. Доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё чётко и оперативно. Сотрудничеством довольна.
$100
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа! Макет был сделан в срок и практически без правок утвержден заказчиком. Юлия по небольшому Т.З. угадала пожелание клиента. От макета сложно взгляд оторвать :) Уверен, что сайт будет решать поставленные перед ним задачи. Спасибо, Юлия!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкие задачи и своевременная оплата. Проблем во время работы не возникло. Спасибо за сотрудничество.
$80
10 баллов
9 лет назад
Качественно и в срок. Правки - без проблем. Было достаточно долгое ожидание утверждения макета и, соответственно, оплаты - никаких вопросов и упреков. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Никаких проблем в работе не возникло.
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