Melissa

Юлия Melissa

 
40 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественные дизайны на любой вкус и стиль. Без верстки
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Отзывы заказчиков
Ruslan78
45 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта обьявлений
Результат работы выше ожиданий. Отлично! Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
allexxandrr
Александр 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Легкий редизайн главной и возможно некоторых внутренних страниц сайтов
Все отлично, профессионально, качественно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Чёткое задание, оплата в срок. Быстрая обратная связь. Сотрудничеством осталась довольна.
Ответный отзыв
smolokurov
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Переделать дизайн сайта
Умничка! Сделала аккуратно, раньше срока. Доволен!
Отличный заказчик, всё чётко и оперативно. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
E1ephant
Адель 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Landing Page
Отличная работа! Макет был сделан в срок и практически без правок утвержден заказчиком. Юлия по небольшому Т.З. угадала пожелание клиента. От макета сложно взгляд оторвать :) Уверен, что сайт будет решать поставленные перед ним задачи. Спасибо, Юлия!
Отличный заказчик. Четкие задачи и своевременная оплата. Проблем во время работы не возникло. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта по примеру
Качественно и в срок. Правки - без проблем. Было достаточно долгое ожидание утверждения макета и, соответственно, оплаты - никаких вопросов и упреков. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик. Никаких проблем в работе не возникло.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
21 отзыв
от $100
от 3 дней
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