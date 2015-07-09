Отличная работа! Макет был сделан в срок и практически без правок утвержден заказчиком. Юлия по небольшому Т.З. угадала пожелание клиента. От макета сложно взгляд оторвать :) Уверен, что сайт будет решать поставленные перед ним задачи. Спасибо, Юлия!