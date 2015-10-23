allexxandrr

Разрешение 320 пкс. Нужно быстро, качественно и со вкусом :) ТЗ и вопросы в личку
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Нужен двухэкранный лендингЗавершен9 лет назад
3 слайда на 1920 пкс + адаптивка на них. ТЗ и остальное в личку.Закрыт9 лет назад
- $100
нужен двухэкранный лендингЗавершен9 лет назад
- $100
нужен двухэкранный лендингЗавершен9 лет назад
- $65
Требуется логотип для дейтинг вебсайта в сжатые сроки. ТЗ, адрес сайта при контакте.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется логотип для дейтинг вебсайта в сжатые сроки. ТЗ, адрес сайта при контакте.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Исполнение требуется качественное и в срок. ТЗ и адрес сайта в личку.Завершен9 лет назад
- $380
Редизайн главной и создание страницы ленты блогаЗавершен9 лет назад
- $170
Нужен очень качественный редизайн главной сайта и страница ленты блогаЗакрыт9 лет назад
Нужны несколько исполнителей на отдельные вебсайты. Исполнение требуется качественное и в быстрые сроки. ТЗ и адреса сайтов в личку.Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужны несколько исполнителей на отдельные вебсайты. Исполнение требуется качественное и в быстрые сроки. ТЗ и адреса сайтов в личку.Дизайн сайтов4 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужен рерайт на английском языке сообщений "интерфейса" сайта и несколько статей типа Terms of Use. Нужно качественно, на уровне носителя языка. Исходники отправлю в личку или на другие контактыКопирайтинг4 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужны несколько исполнителей на отдельные вебсайты. Исполнение требуется качественное и в быстрые сроки. ТЗ и адреса сайтов в личку.Дизайн сайтов4 исполнителяЗавершен9 лет назад
Требуется что-то типа стилизованного названия домена, возможно с применением глобуса. Подробности в личку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется редизайн главной страницы. Исполнение требуется качественное и в срок. ТЗ сброшу в личку.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайн страниц переписки для нового дейтинг проекта. В наличии ТЗ и исходные макеты проекта.Завершен10 лет назад
Нужен рерайт нескольких статей на английском языке на онлайн дейтинг тематику. Качественно, на уровне носителя языка.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется редизайн страницы переписки дейтинг сайта http://romancecompass.com под новый функционал. Нужен адаптивный дизайн. Страницу нужно сделать по подобию вебинтерфейса gmail, т.е. структура, функциональные блоки, отображение списка писем, прочтения письма, ...Завершен10 лет назад
Требуется разработка дизайна страницы переписки для дейтинг сайта ТЗ имеется. Исполнение требуется качественное и в срок.Завершен10 лет назад