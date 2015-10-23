allexxandrr

Александр allexxandrr

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Верстка адаптивки
Сотрудничеством с Александром остался доволен.
Спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Лендинг
Сотрудничество прошло успешно. Спасибо за проект!
Как всегда все на высоте. Часто заказываю у Алексея, отличный дизайнер. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Darjanna
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Лендинг
Заказчик, которому можно доверять и с которым приятно сотрудничать :) Спасибо за проект!
Работаю с Дашей не первый раз, все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Лендинг
Спасибо за интересный проект, отличный заказчик, оплата на высоте, без лишних задержек. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Обращайтесь, Александр.
Все отлично. Как всегда приятно сотрудничать с Александром.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Логотип для вебсайта
Спасибо Александру. четкая постановка задачи, своевременная оплата, положительное сотрудничество.
Отличная работа. Быстро, качественно, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов