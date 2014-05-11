Художник - дизайнер

Хорошая идея - вот ключ к подлинноиу дизайну. Я начинаю мой рабочий процесс с объективного взгляда и следственного подхода, поиска новых перспектив, возможностей и решений.

Каждое задание погружает меня в новые миры. Я нахожу, что это один из самых красивых аспектов моей профессии, а так же возможность бесконечно развиваться.

В работе я перфекционист - в каждый новый проект вкладываю много усилий и энтузиазма, стремясь добиться лучшего результата для Вас и Вашего бренда!

Выигранные конкурсы

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