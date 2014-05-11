kokalola

Ирина kokalola

 
38 летЛитва/Вильнюс
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Художник - дизайнер

Хорошая идея - вот ключ к подлинноиу дизайну. Я начинаю мой рабочий процесс с объективного взгляда и следственного подхода, поиска новых перспектив, возможностей и решений.

Каждое задание погружает меня в новые миры. Я нахожу, что это один из самых красивых аспектов моей профессии, а так же возможность бесконечно развиваться.

В работе я перфекционист - в каждый новый проект вкладываю много усилий и энтузиазма, стремясь добиться лучшего результата для Вас и Вашего бренда!

Выигранные конкурсы

https://www.weblancer.net/contests/587304.html?notification_id=11543444#bids

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http://www.weblancer.net/contests/145964.html

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Отзывы заказчиков
vagors
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за отличную работу! Удалось совместить четкое следование брифу, с одной стороны, и собственное видение и креатив, с другой. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
Участвовала в конкурсе, объявленном Владимиром. Благодарю за проявленный интерес к моей идее и интересную задачу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
asiat2014
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Создание рекламного модуля в журнал
Прекрасный дизайнер!!! Рекомендую! Очень приятно работать!!! Спасибо!
Необыкновенно приятно работать с Анной! Рекомендую ее как ответственного и серьезного заказчика. Задача поставлена четко, материалы присланы вовремя, обратная связь велась на протяжении всего проекта. Анна давала свободу творчеству, в то же время, отлично направляла творческий поиск в нужное русло. Удачи Вам в работе и хорошего настроения!
Ответный отзыв
Active_Pro
Станислав 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Листовка А4 для ТехЦентра.
Благодарен за оперативную и качественную работу в условиях неопределенности
Спасибо за проект
Ответный отзыв
n-votchal
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Создать логотип
Ирина - настоящий профессионал своего дела! Ответственно и грамотно подходит к вопросам разработки логотипа с учетом интересов клиента. Предлагает варианты, советует при поиске лучшего решения. С ней очень легко и приятно общаться и работать. Планирую и другие совместные проекты. Спасибо!
Наталья прекрасный заказчик, отлично поставлены задачи проекта, всегда на связи, оплата в срок, ну и просто приятный в общении человек! спасибо за прекрасный опыт общения и работы с вами!
Ответный отзыв
zoker
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется дорисовать баннер
Ирина показала себя профессионалом в своей области и сделала все как надо. Мне даже не пришлось ей говорить требования полиграфических компаний, она их и так знала и соблюдала при сдаче проекта. На днях дам еще проект и обязательно поработаем.
Очень рекомендую Максима как заказчика! Четко поставленные задачи, своевременные комментарии, оплата без промедления. Приятно общаться и работать, удачи Вам и успехов!
Ответный отзыв
Фирменный стиль
2 отзыва
$10/час
от $10от 3 дней
#71