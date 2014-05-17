Листовка А4 для ТехЦентра.

Здравствуйте!

Необходимо сделать макет двусторонней листовки А4 (раскладушка под евроконверт).

Текст и структуру листовки надо взять с motokom.com. А так же необходимо добавить два раздела (100*210мм) про прокат и корпоративные мероприятия. Фотографии помещения, выполненных работ и кое-какие иллюстрации к видам работ я предоставлю.

Макет уходит в печать в пятницу (16 мая) в 13.00мск. Поэтому Срочно нужен надежный и талантливый исполнитель.