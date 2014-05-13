Дизайнер-верстальщик

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок288 просмотров
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В периодическое издание СРОЧНО нужен дизайнер-верстальщик (не просто верстальщик!!!).

Журнал детский, для изучающих английский язык. Поэтому опыт работы в детских изданиях приветствуется.

Обязанности:

- рисунки, изображения, картинки (разработка обложек);

- разработка макета;

- верстка журнала.

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10 лет назад
rinaeva
Ирина 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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