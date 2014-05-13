Дизайнер-верстальщик

Макет плаката Общее ТЗ: сверху заголовок, ниже фото блюда+кофе, и будет еще одна крупная надпись с ценником, её или над фото или под фото. Плакат для бренда, поэтому нужно будет использовать фирменные цвета, элементы дизайна и шрифты. ...