Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 2)

$250
Верстка полиграфииЗавершен6 заявок282 просмотра
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Количество страниц обозначайте сами, объем большой. Необходимо заменить текст английский на русский в тексте и чертежах в формате пдф. оплата за А4 20–40 руб. (в зависимости от заполненности). большие форматы обсуждаются индивидуально. Цена 1 стр. А4 — 20–40 руб в зависимости от заполненности. А3 — 60 руб, большие обговариваются индивидуально

9 лет назад
PerevodMNA
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sauron4er
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
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