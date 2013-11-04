sauron4er

Станислав sauron4er

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Работаю в InDesign. Верстаю каталоги, газеты. Есть большой опыт такой верстки. Не прошу предоплату, не предъявляю большие цены. Все обсуждается полюбовно.

Мейл: [email protected]. При необходимости сижу в ICQ, Skype.

Отзывы заказчиков

strecozapress
Игорь 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка книг 128 полос по образцу
Оперативно и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Точное ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок и даже больше, чем договаривались! Доволен сотрудничеством на все 100!
Ответный отзыв
PerevodMNA
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 2)
Доволен сотрудничеством. Все вовремя, работа сделана без каких либо недочетов. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка статьи
Очень ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Отличный заказчик, только хорошие рекомеднации.
Ответный отзыв
vesy
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Верстка каталога технологического оборудования
Оперативная и качественная работа! Спасибо за сотрудничество!
Хороший заказчик, оплата вовремя, точное ТЗ, всегда на связи. Отлично!
Ответный отзыв
cyrox2
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Верстка в indesign
Выполнение работы в срок и в соответствии с ТЗ. Доработки в соответствии с запросами. Коммуникация на высоком уровне. Очень доволен сотрудничеством.
Прекрасный работодатель: точное исчерпывающее ТЗ, своевременная оплата. Только позитивные впечатления!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Верстка полиграфии
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#71