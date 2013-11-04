Работаю в InDesign. Верстаю каталоги, газеты. Есть большой опыт такой верстки. Не прошу предоплату, не предъявляю большие цены. Все обсуждается полюбовно.
Мейл: [email protected]. При необходимости сижу в ICQ, Skype.
Портфолио
- Интерактивный глоссарий в формате PDF380 просмотров
- Верстка статьи для журнала386 просмотров
- Настольная книга веб-райтера388 просмотров
- Каталог аксессуаров Vlavita366 просмотров
- Каталог оборудования для фирмы Maresto342 просмотра
- Каталог Tecsound310 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точное ТЗ, постоянно на связи, оплата в срок и даже больше, чем договаривались! Доволен сотрудничеством на все 100!
$15
10 баллов
11 лет назад
Доволен сотрудничеством. Все вовремя, работа сделана без каких либо недочетов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, только хорошие рекомеднации.
$5
10 баллов
11 лет назад
Оперативная и качественная работа! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя, точное ТЗ, всегда на связи. Отлично!
$75
10 баллов
12 лет назад
Выполнение работы в срок и в соответствии с ТЗ. Доработки в соответствии с запросами. Коммуникация на высоком уровне. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель: точное исчерпывающее ТЗ, своевременная оплата. Только позитивные впечатления!
Верстка полиграфии
6 отзывов
от $5
от 1 дня
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