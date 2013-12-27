Верстка статьи

Нужен человек который на ты с InDesign и готов верстать статьи для журнала

В рамках долгосрочного сотрудничества

На данный момент есть статья и фото, нужно сверстать

Архив.zip - фото и текст по статье

Остальные архивы - в качестве примера

С нетерпением жду ваших предложений и вопросов.

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