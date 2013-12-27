Верстка статьи

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Завершен6 заявок248 просмотров

Нужен человек который на ты с InDesign и готов верстать статьи для журнала

В рамках долгосрочного сотрудничества

На данный момент есть статья и фото, нужно сверстать

Архив.zip - фото и текст по статье

Остальные архивы - в качестве примера

С нетерпением жду ваших предложений и вопросов.

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11 лет назад
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

sauron4er
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень ответственный исполнитель. Всем рекомендую
Отличный заказчик, только хорошие рекомеднации.

Заявки фрилансеров

sauron4er
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад