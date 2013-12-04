Разработать дизайн купона на скидку и визитки для интернет-магазина наручных часов www.imagetime.ru Купон и визитка должны быть яркими, привлекать внимание и быть красивыми, чтобы их не хотелось выбрасывать! Оплата после выполнения. ...
Допечатная подготовка презентации
Необходимо подготовить к печати презентацию, формат А4, 30 страниц. Исходники презентации будут в формате .ai, .eps
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