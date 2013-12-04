Допечатная подготовка презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок189 просмотров

Необходимо подготовить к печати презентацию, формат А4, 30 страниц. Исходники презентации будут в формате .ai, .eps

11 лет назад
chegevera
Вера 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$23
1 день
Я не ожидала, что за такую небольшую сумму можно получить качественную работу! Гусейн очень ответственный, работу выполнил в срок. Советую всем работать с этим исполнителем! По-моему, идеальное соотношение цена/качество :)
Только положительные впечатления от сотрудничества. Ясно поставлена задача и своевременная оплата и бонус :). Рекомендую всем!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад