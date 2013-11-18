Разработать дизайн для купона на скидку и визитки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок209 просмотров

Разработать дизайн купона на скидку и визитки для интернет-магазина наручных часов www.imagetime.ru

Купон и визитка должны быть яркими, привлекать внимание и быть красивыми, чтобы их не хотелось выбрасывать!

Оплата после выполнения.

информация на визитке:

1. логотип и слоган с сайта

2. надпись "интернет-магазин часов"

3. надпись "более 7000 моделей в наличии"

4. надпись "www.imagetime.ru"

5. e-mail: [email protected]

6. 2 телефона

информация на купоне:

1. логотип и слоган сайта

2. надпись "www.imagetime.ru"

3. надпись "интернет-магазин часов"

4. надпись "купон на 500 рублей"

5. поле "номер купона"

6. поле "действителен до"

7. надпись "используй сам или подари другу"

8. надпись "сообщите о наличии купона оператору или укажите номер купона в комментариях к заказу"

ИТОГ РАБОТЫ:

размер визитки: 90мм х 50мм в формате Illustrator или Corel Draw подготовлен к печати

размер купона: 120мм х 100мм в формате Illustrator или Corel Draw подготовлен к печати

11 лет назад
silverlab3
Ирина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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