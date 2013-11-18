Необходимо разработать дизайн листовки-приглашения: лист А4, который складывается пополам. дизайн с двух сторон. на 2 и 4 страницах много текста, который будет предоставлен. возможно необходимо будет править орфографические ошибки.
Разработать дизайн для купона на скидку и визитки
Разработать дизайн купона на скидку и визитки для интернет-магазина наручных часов www.imagetime.ru
Купон и визитка должны быть яркими, привлекать внимание и быть красивыми, чтобы их не хотелось выбрасывать!
Оплата после выполнения.
информация на визитке:
1. логотип и слоган с сайта
2. надпись "интернет-магазин часов"
3. надпись "более 7000 моделей в наличии"
4. надпись "www.imagetime.ru"
5. e-mail: [email protected]
6. 2 телефона
информация на купоне:
1. логотип и слоган сайта
2. надпись "www.imagetime.ru"
3. надпись "интернет-магазин часов"
4. надпись "купон на 500 рублей"
5. поле "номер купона"
6. поле "действителен до"
7. надпись "используй сам или подари другу"
8. надпись "сообщите о наличии купона оператору или укажите номер купона в комментариях к заказу"
ИТОГ РАБОТЫ:
размер визитки: 90мм х 50мм в формате Illustrator или Corel Draw подготовлен к печати
размер купона: 120мм х 100мм в формате Illustrator или Corel Draw подготовлен к печати
Заявки фрилансеров
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