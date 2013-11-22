Разработка двухсторонних листовок

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Завершен1 заявка93 просмотра

Требуется разработать шесть двух сторнних листовок

11 лет назад
buckett
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$250
4 дня
Галина действительно очень хорошо знает свое дело! Сделала работу быстро и очень качественно. Очень понравился результат! Молодчина!!! )))
Хороший заказчик, понятно излагает ТЗ, оплата без проблем, работать одно удовольствие)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад