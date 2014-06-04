Сверстать текст в пдф формате. Текст и Чертежи

Очень доволен работой с Николаем, проект был довольно таки сложный и кропотливый,затянулся на длительное время, Николай всегда входил в положение и находил компромисы. Терпеливый и приятный в общении, оплата в сроки, после сдачи проекта как и обещал, с удовольствием буду сотрудничать дальше. Рекомендую!