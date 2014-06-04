Сверстать текст в пдф формате. Текст и Чертежи

$250
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок310 просмотров
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Добрый день. Нужно срочно сверстать текст в формате пдф, чертежи и текст. оплата за А4 20-40 руб. (в зависимости от заполненности). большие форматы обсуждаются индивидуально.

10 лет назад
PerevodMNA
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Dekol
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Доволен сотрудничеством, Валерий, как отлично выполнил свою работу. так и помог в сборке всего файла. Рекомендую
Очень доволен работой с Николаем, проект был довольно таки сложный и кропотливый,затянулся на длительное время, Николай всегда входил в положение и находил компромисы. Терпеливый и приятный в общении, оплата в сроки, после сдачи проекта как и обещал, с удовольствием буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад
$250
5 дней
Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Спасибо за заказ, с удовольствием поработаю с Вами еще )
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