Оформить прейскурант цен - А4

Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники.

Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое представление, может у исполнителя есть своя идея), в некоторых элементах, в шапке будет указан Сервис-центр, адрес, сайт, а в подвале контактные телефоны, которые тоже красиво вписываются в элементы, может просто на каком то фоне.

Как вариант слево/справо - можно тоже что то добавить.

Надо просто красиво и красочно оформить прейскурант. Услуги в pdf, excel исполнителю.