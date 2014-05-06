Оформить прейскурант цен - А4

$15
Верстка полиграфииЗавершен16 заявок253 просмотра
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Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники.

Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое представление, может у исполнителя есть своя идея), в некоторых элементах, в шапке будет указан Сервис-центр, адрес, сайт, а в подвале контактные телефоны, которые тоже красиво вписываются в элементы, может просто на каком то фоне.

Как вариант слево/справо - можно тоже что то добавить.

Надо просто красиво и красочно оформить прейскурант. Услуги в pdf, excel исполнителю.

10 лет назад
smolik
Игорь 
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Все сделано как надо, варианты разные и интересные, рекомендую.
Сотрудничеством очень доволен, приятно, что Игорь выбрал несколько макетов вместо одного, утверждение, комментарии и оплата - без задержек!
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