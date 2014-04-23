Главный редактор журнала о яхтинге

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Шеф-редаткор журнала о яхтинге и руководитель копирайт-сервиса для компании-дилера яхт. Место жительства неважно. Обязательно - редакционный опыт, увлечение яхтами или готовность ими увлечься :) Владение английским. Оплата сдельная.

10 лет назад
driadaru
42 годаОАЭ
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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