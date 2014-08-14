Здравствуйте. Нужно создать классический макет в Photoshop фото книги (обложка и 12 разворотов) размер 23х23 см. Есть вся необходимая информация, вплоть до шаблонов страниц в Ps со всеми разметками. Работа не пыльная. Рассчитываем на адекватность цены и сроки изготовления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется дизайнер удаленно на постоянку.
Обязанности - разработка дизайна:
- полиграфия
- наружная реклама
- логотипы, фирменный стиль
- дизайн сайтов (на данный момент не основное)
- верстка журнала/газеты
- после утверждения макета - подготовка к печати - закачка на ссылку + закачка на ссылку оригинала (желателен Яндекс.Диск)
Требования:
- высокая скорость работы на уровне программ (для однотипных задач не требующих "креатива", как то накидать кп, расставить текст, изменить размер и т.д.)
- Photoshop, CorelDraw - ОСНОВНОЙ (иллюстратор - вспомогательный), InDesign СС
- степень креативности (умеренная)
- наличие высокоскоростного интернета
- владение русским языком - хорошее (быть корректором не обязательно, но писать элементарные слова и общаться надо правильно + по возможности следить за ошибками в макетах)
Условия:
- полностью удаленка
- график с 9.00 до 18.00: Пн-Пт, выходные: Сб, Вс
- постоянно в скайпе в онлайне в рабочее время (в 9.00 +/- 15 минут - уже необходимо быть в сети)
- также, если у претендента есть основная работа в офисе и вы хотите попробовать совмещать - не получиться, в таком случае лучше не оставляйте заявку
Оплата: 15 000 руб/мес. + премии по результатам. Реально - от 20 000 руб. Первый месяц работы - оплата понедельно. Далее - два раза в месяц. Перевод на карту, вебмани. Оплата в рублях.
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