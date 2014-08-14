Добрый день.

Требуется дизайнер удаленно на постоянку.

Обязанности - разработка дизайна:

- полиграфия

- наружная реклама

- логотипы, фирменный стиль

- дизайн сайтов (на данный момент не основное)

- верстка журнала/газеты

- после утверждения макета - подготовка к печати - закачка на ссылку + закачка на ссылку оригинала (желателен Яндекс.Диск)

Требования:

- высокая скорость работы на уровне программ (для однотипных задач не требующих "креатива", как то накидать кп, расставить текст, изменить размер и т.д.)

- Photoshop, CorelDraw - ОСНОВНОЙ (иллюстратор - вспомогательный), InDesign СС

- степень креативности (умеренная)

- наличие высокоскоростного интернета

- владение русским языком - хорошее (быть корректором не обязательно, но писать элементарные слова и общаться надо правильно + по возможности следить за ошибками в макетах)

Условия:

- полностью удаленка

- график с 9.00 до 18.00: Пн-Пт, выходные: Сб, Вс

- постоянно в скайпе в онлайне в рабочее время (в 9.00 +/- 15 минут - уже необходимо быть в сети)

- также, если у претендента есть основная работа в офисе и вы хотите попробовать совмещать - не получиться, в таком случае лучше не оставляйте заявку

Оплата: 15 000 руб/мес. + премии по результатам. Реально - от 20 000 руб. Первый месяц работы - оплата понедельно. Далее - два раза в месяц. Перевод на карту, вебмани. Оплата в рублях.