Требуется дизайнер (удаленно) на постоянку

$500
Верстка полиграфииЗакрыт25 заявок671 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Требуется дизайнер удаленно на постоянку.

Обязанности - разработка дизайна:

- полиграфия

- наружная реклама

- логотипы, фирменный стиль

- дизайн сайтов (на данный момент не основное)

- верстка журнала/газеты

- после утверждения макета - подготовка к печати - закачка на ссылку + закачка на ссылку оригинала (желателен Яндекс.Диск)

Требования:

- высокая скорость работы на уровне программ (для однотипных задач не требующих "креатива", как то накидать кп, расставить текст, изменить размер и т.д.)

- Photoshop, CorelDraw - ОСНОВНОЙ (иллюстратор - вспомогательный), InDesign СС

- степень креативности (умеренная)

- наличие высокоскоростного интернета

- владение русским языком - хорошее (быть корректором не обязательно, но писать элементарные слова и общаться надо правильно + по возможности следить за ошибками в макетах)

Условия:

- полностью удаленка

- график с 9.00 до 18.00: Пн-Пт, выходные: Сб, Вс

- постоянно в скайпе в онлайне в рабочее время (в 9.00 +/- 15 минут - уже необходимо быть в сети)

- также, если у претендента есть основная работа в офисе и вы хотите попробовать совмещать - не получиться, в таком случае лучше не оставляйте заявку

Оплата: 15 000 руб/мес. + премии по результатам. Реально - от 20 000 руб. Первый месяц работы - оплата понедельно. Далее - два раза в месяц. Перевод на карту, вебмани. Оплата в рублях.

9 лет назад
alexeypetroff
Петров 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Создать дизайн страниц для фото книги в Photoshop

    Здравствуйте. Нужно создать классический макет в Photoshop фото книги (обложка и 12 разворотов) размер 23х23 см. Есть вся необходимая информация, вплоть до шаблонов страниц в Ps со всеми разметками. Работа не пыльная. Рассчитываем на адекватность цены и сроки изготовления.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка газеты

    Необходимо сверстать стандартную предвыборную газету. Есть проект макета от прошлого выпуска и весь контент. Важна скорость работы (день на 16 полос, 8 полос из которых ТВ-программа). Большой плюс, если исполнитель киевский. Расчет приват 24. Выберем, ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать классную листовку

    $15

    Всем привет требуется создать дизайн второй стороны листовки. Требование от вас креатив, умение от рисовать дизайн. ОТ НАС ДАЛЬНЕЙШИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. https://vk.com/aromamag

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и подготовка на печать гарантийного талона.

    $50

    Придумать дизайн для гарантийного талона по образцам согласно фирменному стилю. Размер, как получится, но не более 10х20 см. Тексты тыльной стороны и образцы лицевой предоставляю. Впоследствии подготовить талон для печати, tiff в хорошем разрешении.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет еврофлаера, срочно

    Необходимо подготовить макет еврофлаера (А4, 2 сгиба). Фото и текст готовы, с вас верстка и красивое оформление, в т.ч. обработка нескольких фото. Кто свободен и может помочь - пожалуйста оставляйте заявки, со ссылкой на аналогичные ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать 2 мини-книжки, презентации в PDF

    $50

    Доброго дня. Нужно красиво оформить пару книжек-презентаций в PDF. "Обложка", оформление внутренних страниц, может подобрать несколько иллюстраций... Общий объём примерно 30-40 страниц.. Нужно чтобы информация удобно читалась и воспринималась. Исходники - word-овские файлы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист по направлению полиграфическая верстка

    Добрый день! Предлагаем специалистам по направлению полиграфическая верстка – сотрудничество! Сейчас, набираем лучших специалистов (главное надежных, ответственных и добросовестных). Нам нужны люди ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать рекламный каталог

    Здравствуйте! Мне необходимо создать рекламный каталог как в орифлейм и эйвон и т.п. Но с расчетом того, что бумага будет более тонкая, как в каталогах Отто, но с переплетом более плотным. Детская продукция, самая разная: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад