Сделать классную листовку

Требуется отрисовать коробку (упаковку) в векторном виде. Подробные фотографии направлю отдельно. Прошу указывать стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет требуется создать дизайн второй стороны листовки. Требование от вас креатив, умение от рисовать дизайн. ОТ НАС ДАЛЬНЕЙШИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. https://vk.com/aromamag
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