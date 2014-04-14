Сделать классную листовку

$15
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок189 просмотров
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Всем привет требуется создать дизайн второй стороны листовки. Требование от вас креатив, умение от рисовать дизайн. ОТ НАС ДАЛЬНЕЙШИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. https://vk.com/aromamag

10 лет назад
Roik
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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