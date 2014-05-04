Отрисовка макета упаковки в векторе

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок191 просмотр
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Требуется отрисовать коробку (упаковку) в векторном виде.

Подробные фотографии направлю отдельно.

Прошу указывать стоимость и сроки.

10 лет назад
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Результатом очень доволен. Все сделано быстро, качественно, в срок. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за работу!
Роман, спасибо за совместную работу! ТЗ ясно, оплата своевременна. Приятное общение. Рекомендую!
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