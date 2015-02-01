Создать дизайн страниц для фото книги в Photoshop

Необходимо сверстать стандартную предвыборную газету. Есть проект макета от прошлого выпуска и весь контент. Важна скорость работы (день на 16 полос, 8 полос из которых ТВ-программа). Большой плюс, если исполнитель киевский. Расчет приват 24. Выберем, ...
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Здравствуйте.
Нужно создать классический макет в Photoshop фото книги (обложка и 12 разворотов) размер 23х23 см.
Есть вся необходимая информация, вплоть до шаблонов страниц в Ps со всеми разметками.
Работа не пыльная.
Рассчитываем на адекватность цены и сроки изготовления.
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