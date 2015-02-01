Создать дизайн страниц для фото книги в Photoshop

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно создать классический макет в Photoshop фото книги (обложка и 12 разворотов) размер 23х23 см.

Есть вся необходимая информация, вплоть до шаблонов страниц в Ps со всеми разметками.

Работа не пыльная.

Рассчитываем на адекватность цены и сроки изготовления.

10 лет назад
olja_x
Ольга 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Не плохое качество работы, выполнено все согласно референсу.
Сотрудничество состоялось.
  • Похожие заказы

  • Верстка газеты

    Необходимо сверстать стандартную предвыборную газету. Есть проект макета от прошлого выпуска и весь контент. Важна скорость работы (день на 16 полос, 8 полос из которых ТВ-программа). Большой плюс, если исполнитель киевский. Расчет приват 24. Выберем, ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать классную листовку

    $15

    Всем привет требуется создать дизайн второй стороны листовки. Требование от вас креатив, умение от рисовать дизайн. ОТ НАС ДАЛЬНЕЙШИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. https://vk.com/aromamag

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и подготовка на печать гарантийного талона.

    $50

    Придумать дизайн для гарантийного талона по образцам согласно фирменному стилю. Размер, как получится, но не более 10х20 см. Тексты тыльной стороны и образцы лицевой предоставляю. Впоследствии подготовить талон для печати, tiff в хорошем разрешении.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет еврофлаера, срочно

    Необходимо подготовить макет еврофлаера (А4, 2 сгиба). Фото и текст готовы, с вас верстка и красивое оформление, в т.ч. обработка нескольких фото. Кто свободен и может помочь - пожалуйста оставляйте заявки, со ссылкой на аналогичные ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать 2 мини-книжки, презентации в PDF

    $50

    Доброго дня. Нужно красиво оформить пару книжек-презентаций в PDF. "Обложка", оформление внутренних страниц, может подобрать несколько иллюстраций... Общий объём примерно 30-40 страниц.. Нужно чтобы информация удобно читалась и воспринималась. Исходники - word-овские файлы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист по направлению полиграфическая верстка

    Добрый день! Предлагаем специалистам по направлению полиграфическая верстка – сотрудничество! Сейчас, набираем лучших специалистов (главное надежных, ответственных и добросовестных). Нам нужны люди ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать рекламный каталог

    Здравствуйте! Мне необходимо создать рекламный каталог как в орифлейм и эйвон и т.п. Но с расчетом того, что бумага будет более тонкая, как в каталогах Отто, но с переплетом более плотным. Детская продукция, самая разная: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад