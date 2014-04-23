Изменить контактные данные на визитке

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок168 просмотров
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Нужно изменить контактные данные на визитке:

1. чуть ниже опустить надпись где указана ICQ

2. Вместо указанных телефонов, указать:

8-846-925-24-14 Самара

8-499-755-80-92 Москва

В предложении просьба указывать стоимость и номер кошелька вебмани.

10 лет назад
russtudentu
Владимир 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
10 лет назад
$10
1 день
Работа сделана и оплачена как и договаривались.
Спасибо! Рекомендую!
Dekol
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$2
1 день
Спасибо, оперативно и сразу в точку.
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, с удовольствием буду сотрудничать дальше, Рекомендую!
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