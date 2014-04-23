Интегрировать фирменный стиль из CorelDraw в Word

Приветствую. Необходимо интегрировать готовый фирменный стиль (шрифты, шапка, формат номеров и маркеров, таблицы) и CorelDraw в Word с созданием шаблонов. Что бы можно было без всяких заморочек вносить изменения в документы и предложения с последующей печатью.