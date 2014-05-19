Дизайн рекламного буклета

Верстка полиграфииЗавершен32 заявки237 просмотров
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Нужно создать дизайн рекламного буклета размером на лист А4. Есть схематическая наброска буклета (смотрите во вложенных файлах).

Этапы отбора дизайнера:

1. Вы оцениваете стоимость работы

2. Мы выбираем 3 человек которым вносим предоплату за макеты буклета

3. Из 3-х макетов выбираем один который нам понравиться больше всего и продолжаем сотрудничество с его создателем.

10 лет назад
sheva
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Девочка просто молодчина, все четко во время и очень оперативно!!!!
Было приятно с вами работать: задача поставлена четко, оплата совершена вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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