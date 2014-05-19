Нужно создать дизайн рекламного буклета размером на лист А4. Есть схематическая наброска буклета (смотрите во вложенных файлах).

Этапы отбора дизайнера:

1. Вы оцениваете стоимость работы

2. Мы выбираем 3 человек которым вносим предоплату за макеты буклета

3. Из 3-х макетов выбираем один который нам понравиться больше всего и продолжаем сотрудничество с его создателем.