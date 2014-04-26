Добрый день. Требуется дизайнер удаленно на постоянку. Обязанности - разработка дизайна: - полиграфия - наружная реклама - логотипы, фирменный стиль - дизайн сайтов (на данный момент не основное) - верстка журнала/газеты - после утверждения макета - подготовка к печати - закачка на ссылку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить дизайн буклета в 3-х различных вариантах исполнения
На буклете необходимо разместить фотографии, артикул, размер и стоимость обуви (внутренняя часть) на внешей части сегодня к 15-00 подготовим текст, необходимо продумать дизайн данного буклета, по факту это А4 сложенная пополам, на последней странице сделать надпись наши контакты и оставить белое поле для внесения контактов вручную
Пример выполнения, фотографии, артикулы и стоимости прилагаются
Сроку выполнения до 17-00 25.04.2014
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