Разработать еврофлаер

Здравствуйте. Нужно создать классический макет в Photoshop фото книги (обложка и 12 разворотов) размер 23х23 см. Есть вся необходимая информация, вплоть до шаблонов страниц в Ps со всеми разметками. Работа не пыльная. Рассчитываем на адекватность цены и сроки изготовления.