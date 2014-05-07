Сверстать в печать брошюру

Необходимо сверстать для печати брошюру "св. Иоанн Лампадист". Формат А5 (А4 пополам)

Нужно

1. Сделать обложку. На лицевой стороне - лик Святого (кадрировать с файла 1 или 2, лучше - 1), ниже - имя "св. Иоанн Лампадист" (шрифт, как в примере)

2. Внутренняя сторона обложки - пустая.

3. Сверстать текст, подобрать хороший читабельный шрифт, как в примере. Сделать отступы абзацев, нумераию страниц, красиво оформить. Текст сделать 16 размером шрифта

4. В текст вставить картинки, что прилагаются.

Важно сделать качественно, красиво, в православном стиле, а также чтобы было читабельно (простыни текста разбавить отступами, новыми строками и картинками)

В приложении есть пример брошюры св. Евдокии., на него можно ориентироваться, но не во всем...текст там сверстан не качественно.

Материалы: https://www.dropbox.com/s/8l0s7potkxylzvp/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2.%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.rar

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