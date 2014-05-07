Сверстать в печать брошюру

Верстка полиграфииЗавершен11 заявок227 просмотров
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Необходимо сверстать для печати брошюру "св. Иоанн Лампадист". Формат А5 (А4 пополам)

Нужно

1. Сделать обложку. На лицевой стороне - лик Святого (кадрировать с файла 1 или 2, лучше - 1), ниже - имя "св. Иоанн Лампадист" (шрифт, как в примере)

2. Внутренняя сторона обложки - пустая.

3. Сверстать текст, подобрать хороший читабельный шрифт, как в примере. Сделать отступы абзацев, нумераию страниц, красиво оформить. Текст сделать 16 размером шрифта

4. В текст вставить картинки, что прилагаются.

Важно сделать качественно, красиво, в православном стиле, а также чтобы было читабельно (простыни текста разбавить отступами, новыми строками и картинками)

В приложении есть пример брошюры св. Евдокии., на него можно ориентироваться, но не во всем...текст там сверстан не качественно.

Материалы: https://www.dropbox.com/s/8l0s7potkxylzvp/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B2.%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%20%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.rar

В откликах сразу указывайте портфолио. Спасибо

10 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Imelinda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$43
3 дня
Екатерина относится к той редкой категории фрилансеров, которых можно назвать профессионалами! Заказал верстку брошюры для печати - все сделала на высшем уровне. Екатерина знает правила грамотной верстки на хорошем уровне, все сделала четко, красиво, ровно. Везде нужные отступы, акценты. Также проявила инициативу, самостоятельно подобрала некоторые фотографии и вставила гармонично в текст. Отдельно хочется сказать про обложку - сделала 2 версии (с разными фонами), качественно, все ровненько и красиво. Учла все пожелания и оперативно внесла правки. Крайне рекомендую! Для себя занес в "избранное", буду обращаться P.S. Работает в indesign'е, как и подобает профессионалу )
Работала с Олегом впервые. У него уже было четкое ТЗ, в котором ясно была поставлена задача. Даже были приложены образцы - что нравися. Предоплата поступила сразу же - что очень радует. В итоге верстку брошюры сделали в рекордно-короткие сроки. Работать понравилось - всегда на связи, все вежливо, и подробно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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