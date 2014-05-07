Допечатная подготовка макета по ТЗ типографии

Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок225 просмотров
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Подготовить к печати макет по требованиям ТЗ типографии

+ сделать макет более легким, поработать с уменьшением объема изображения, теней и тд.

В настоящее время макет весит 2 гига.

Разбить макет постранично, сделать отступы, вылеты и тд.

Под размер 20х20 и 30х30 см. Клееный шов (типа книги) и под скрепку.

Сроки 1-3 дня.

Макет 1 страницы и ТЗ прикреплено

Дополнено: Страниц 38, разворотов 19, макет сделан в AI

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$54
2 дня
Илона очень ответственный исполнитель, все сделала на 5+. Делала все быстро и качественно, видно что профессионал. Рад, что выбрал исполнителем на проект!
Рада сотрудничеству. Александр четко поставил задачу, всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую.
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