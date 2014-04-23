Разработка каталога для фирмы

Добрый день. Требуется дизайнер удаленно на постоянку. Обязанности - разработка дизайна: - полиграфия - наружная реклама - логотипы, фирменный стиль - дизайн сайтов (на данный момент не основное) - верстка журнала/газеты - после утверждения макета - подготовка к печати - закачка на ссылку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание каталога для компании, занимающейся производством профлиста и установкой ограждений и заборов.
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