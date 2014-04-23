Разработка каталога для фирмы

Подготовить к печати макет по требованиям ТЗ типографии + сделать макет более легким, поработать с уменьшением объема изображения, теней и тд. В настоящее время макет весит 2 гига. Разбить макет постранично, сделать отступы, вылеты и тд. Под размер 20х20 ...