Дизайн визитки

Есть старый буклет на 12 полос формата А5 Новый будет - 16 полос формата А5 Приложено несколько страниц старого буклета и в Doc файле накидали примерное расположение продукции по страницам Задача дизайнера нарисовать и разместить все это ...
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