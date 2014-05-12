Дизайн визитки

Павел - отличный заказчик и хороший человек. Работали быстро - постоянно был на связи, в итоге сэкономили кучу времени и сил. Культурен в общении и моментально оплатил по удобной мне схеме. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую коллегам как ответственного и добропорядочного заказчика! Спасибо!