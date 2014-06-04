Редизайн листовки и плаката

Есть старый буклет на 12 полос формата А5 Новый будет - 16 полос формата А5 Приложено несколько страниц старого буклета и в Doc файле накидали примерное расположение продукции по страницам Задача дизайнера нарисовать и разместить все это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
пожелания по дизайну:
максимальный размер шрифта по процентной ставке - акцент!
параметры вклада на дисплее планшета с тематическим оформлением текста (по аналогии отображения сообщений на андроиде)
минимальная сумма вклада - 1500 рублей;
возможность пополнения вклада;
высокая фиксированная ставка на 1,5 года;
льготные условия расторжения;
ежемесячная выплата процентов;
капитализация процентов
возможна корректировка номера телефона и косметика по тексту перед согласованием исполнителя.
оплата Яндекс, Киви, Сбер, ВМ
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Из набора картинок сделать одну картинку для рекламы. Цель показать что старые способы сдачи экзаменов (шпаргалки и наушники с фильма с перевязкой уха) не работают и зачеркунть их, потом показать довольного студента который показывает палец ...Завершен10 лет назад
Требуется верстка интерактивного корпоративного журнала под ipad. Объем 20 стр. Возможная интерактивность: 1. Стандартные элементы: Видео контент, Аудио, слайдшоу, прокрутка текста, прокрутка статей, интерактивные кнопки, интернет ссылки 2. Нестандартные элементы: индивидуальная анимация, панорама, 3D объект, HTML ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники. Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое ...Завершен10 лет назад
Приветствую. Необходимо интегрировать готовый фирменный стиль (шрифты, шапка, формат номеров и маркеров, таблицы) и CorelDraw в Word с созданием шаблонов. Что бы можно было без всяких заморочек вносить изменения в документы и предложения с последующей ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо создание каталога для компании, занимающейся производством профлиста и установкой ограждений и заборов.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт10 лет назад
Подготовить к печати макет по требованиям ТЗ типографии + сделать макет более легким, поработать с уменьшением объема изображения, теней и тд. В настоящее время макет весит 2 гига. Разбить макет постранично, сделать отступы, вылеты и тд. Под размер 20х20 ...Закрыт10 лет назад
Нужно создать дизайн рекламного буклета размером на лист А4. Есть схематическая наброска буклета (смотрите во вложенных файлах). Этапы отбора дизайнера: 1. Вы оцениваете стоимость работы 2. Мы выбираем 3 человек которым вносим предоплату за макеты буклета ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо поменять колонтитулы в pdf файле работы на полчаса, отдам фрилансеру с меньшим ценником ;)Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать для печати брошюру "св. Иоанн Лампадист". Формат А5 (А4 пополам) Нужно 1. Сделать обложку. На лицевой стороне - лик Святого (кадрировать с файла 1 или 2, лучше - 1), ниже - имя "св. Иоанн Лампадист" ...Завершен10 лет назад