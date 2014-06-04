Редизайн листовки и плаката

$100
Верстка полиграфииЗавершен32 заявки287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

пожелания по дизайну:

максимальный размер шрифта по процентной ставке - акцент!

параметры вклада на дисплее планшета с тематическим оформлением текста (по аналогии отображения сообщений на андроиде)

минимальная сумма вклада - 1500 рублей;

возможность пополнения вклада;

высокая фиксированная ставка на 1,5 года;

льготные условия расторжения;

ежемесячная выплата процентов;

капитализация процентов

возможна корректировка номера телефона и косметика по тексту перед согласованием исполнителя.

оплата Яндекс, Киви, Сбер, ВМ

10 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$130
3 дня
Ответственный дизайнер, на ходу корректировали и дорабатывали до финальной версии, рад сотрудничеству.
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Буклет-каталог

    Есть старый буклет на 12 полос формата А5 Новый будет - 16 полос формата А5 Приложено несколько страниц старого буклета и в Doc файле накидали примерное расположение продукции по страницам Задача дизайнера нарисовать и разместить все это ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать картинку про микронаушники

    $10

    Из набора картинок сделать одну картинку для рекламы. Цель показать что старые способы сдачи экзаменов (шпаргалки и наушники с фильма с перевязкой уха) не работают и зачеркунть их, потом показать довольного студента который показывает палец ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка интерактивного журнала под ipad

    Требуется верстка интерактивного корпоративного журнала под ipad. Объем 20 стр. Возможная интерактивность: 1. Стандартные элементы: Видео контент, Аудио, слайдшоу, прокрутка текста, прокрутка статей, интерактивные кнопки, интернет ссылки 2. Нестандартные элементы: индивидуальная анимация, панорама, 3D объект, HTML ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить прейскурант цен - А4

    $15

    Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники. Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интегрировать фирменный стиль из CorelDraw в Word

    Приветствую. Необходимо интегрировать готовый фирменный стиль (шрифты, шапка, формат номеров и маркеров, таблицы) и CorelDraw в Word с созданием шаблонов. Что бы можно было без всяких заморочек вносить изменения в документы и предложения с последующей ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Допечатная подготовка макета по ТЗ типографии

    Подготовить к печати макет по требованиям ТЗ типографии + сделать макет более легким, поработать с уменьшением объема изображения, теней и тд. В настоящее время макет весит 2 гига. Разбить макет постранично, сделать отступы, вылеты и тд. Под размер 20х20 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн рекламного буклета

    Нужно создать дизайн рекламного буклета размером на лист А4. Есть схематическая наброска буклета (смотрите во вложенных файлах). Этапы отбора дизайнера: 1. Вы оцениваете стоимость работы 2. Мы выбираем 3 человек которым вносим предоплату за макеты буклета ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать в печать брошюру

    Необходимо сверстать для печати брошюру "св. Иоанн Лампадист". Формат А5 (А4 пополам) Нужно 1. Сделать обложку. На лицевой стороне - лик Святого (кадрировать с файла 1 или 2, лучше - 1), ниже - имя "св. Иоанн Лампадист" ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад