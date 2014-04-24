Верстка интерактивного журнала под ipad

Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Требуется верстка интерактивного корпоративного журнала под ipad. Объем 20 стр.

Возможная интерактивность:

1. Стандартные элементы: Видео контент, Аудио, слайдшоу, прокрутка текста, прокрутка статей, интерактивные кнопки, интернет ссылки

2. Нестандартные элементы: индивидуальная анимация, панорама, 3D объект, HTML элементы, формы заявки, бронирование, калькулятор, геолокационные элементы.

Проект не коммерческий, т.е. журнал продаваться не будет.

10 лет назад
mpartner
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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