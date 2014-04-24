Верстка интерактивного журнала под ipad

Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники. Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое ...