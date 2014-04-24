Верстка интерактивного журнала под ipad

Есть прейскурант в excel. Необходимо его оформить на витрину. Услуги по ремонту и настройке выч.техники. Что именно хочу сделать: в шапке и подвале разместить абстрактны элементы - типа прямоугольников и др.элементов со скругленными углами(это только мое ...
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Требуется верстка интерактивного корпоративного журнала под ipad. Объем 20 стр.
Возможная интерактивность:
1. Стандартные элементы: Видео контент, Аудио, слайдшоу, прокрутка текста, прокрутка статей, интерактивные кнопки, интернет ссылки
2. Нестандартные элементы: индивидуальная анимация, панорама, 3D объект, HTML элементы, формы заявки, бронирование, калькулятор, геолокационные элементы.
Проект не коммерческий, т.е. журнал продаваться не будет.
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