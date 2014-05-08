Сделать картинку про микронаушники

Станислав сделал работу за 14 часов, невероятно быстро и качественно, мне очень понравился результат и оперативность, кроме того очень приятно общаться, добавил в скайп и согласовывал тонкости со мной, задавал вопросы, что характеризует данного человека по моему мнению как грамотного и ответственного исполнителя. спасибо вам, в следующий раз обязательно обращусь к вам)