Сделать картинку про микронаушники

$10
Верстка полиграфииЗавершен2 заявки146 просмотров
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Из набора картинок сделать одну картинку для рекламы. Цель показать что старые способы сдачи экзаменов (шпаргалки и наушники с фильма с перевязкой уха) не работают и зачеркунть их, потом показать довольного студента который показывает палец вверх и картинку с микронаушниками + схему работы. Так же надпись микронаушники "Всего за ... 1590" телефон 8-926-320-39-28. Примерные фото прилагаю

Бюджет 10 уе

Срок 1-2 дня

100% постоплата

Необходимо 3 различных варианта исполнения

10 лет назад
helpcad
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
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